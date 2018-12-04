IAAF залишила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики в силі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) на засіданні в Монако вирішила продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Про це повідомляється на сайті асоціації, передає УНН.
Дискваліфікація триватиме до тих пір, поки ВФЛА повністю не виконає дві умови: не відшкодує всі витрати IAAF, зокрема через позови до Спортивного арбітражного суду (CAS), і не передасть допінг-проби московської лабораторії, щоб встановити порушників антидопінгових правил.
Президент федерації Дмитро Шляхтін сказав ТАРС, що не здивований рішенням IAAF, але “надії (на позитивне рішення) були”. Він зазначив, що питання боргу “знаходиться в стадії вирішення”, яке “вимагає великої роботи, поглибленого опрацювання”: “Нам необхідно оформити ряд юридичних документів, обговорити порядок виплат. Також ми ведемо з IAAF переговори про можливу розстрочку по виплатах на півроку ”. Виконання другої вимоги “займе якийсь час”, додав він.
ВФЛА позбавили членства в IAAF в листопаді 2015 р зв’язку з порушенням антидопінгових правил. Через це російські легкоатлети не змогли взяти участь в Олімпіаді 2016 в Бразилії. Питанням про відновлення федерації займається робоча група IAAF, яку очолює Рун Андерсен.
Нагадуємо, колумбійка Ібаргуен визнана кращою легкоатлеткою 2018 року.