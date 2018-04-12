ИА УНН запустил мобильное приложение для устройств на Android

В мобильном приложении можно не только читать новости, но и просматривать фото- и видеоматериалы. Также в мобильном приложении вы сможете отслеживать прямые трансляции с событий, происходящих в Украине и мире.

Скачать приложение можно в Рlay Маркете.

Вскоре появится мобильное приложение и для устройств на базе iOS.

Мы уважаем наших читателей и делаем все для того, чтобы Вы получали оперативную и объективную информацию первыми.