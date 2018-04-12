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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 26838 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 62779 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 101018 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 110571 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 117662 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 130088 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145553 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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ИА УНН запустил мобильное приложение для устройств на Android

ИА УНН запустил мобильное приложение для устройств на Android

Киев  •  УНН

 • 9573 просмотра

Лидер среди информационных агентств Украины - ИА "Украинские национальные новости" - запустил мобильное приложение для устройств на базе Android. Отныне новости ИА УНН становятся еще доступнее для пользователей мобильных устройств.

В мобильном приложении можно не только читать новости, но и просматривать фото- и видеоматериалы. Также в мобильном приложении вы сможете отслеживать прямые трансляции с событий, происходящих в Украине и мире.

Скачать приложение можно в Рlay Маркете.

Вскоре появится мобильное приложение и для устройств на базе iOS.

Мы уважаем наших читателей и делаем все для того, чтобы Вы получали оперативную и объективную информацию первыми.

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