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ІА УНН запустив мобільний додаток для пристроїв на Android

ІА УНН запустив мобільний додаток для пристроїв на Android

Київ • УНН

 • 9574 перегляди

Лідер серед інформаційних агентств України - ІА "Українські національні новини" - запустив мобільний додаток для пристроїв на базі Android. Відтепер новини ІА УНН стають ще доступнішими для користувачів мобільних пристроїв.

У мобільному додатку можна не лише читати новини, але й переглядати фото- та відеоматеріали. Також у мобільному додатку ви зможете відстежувати прямі трансляції з подій, що відбуваються в Україні та світі.

Завантажити додаток можна у Рlay Маркеті.

Невдовзі з'явиться мобільний додаток і для пристроїв на базі iOS.

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