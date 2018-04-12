ІА УНН запустив мобільний додаток для пристроїв на Android
Київ • УНН
Лідер серед інформаційних агентств України - ІА "Українські національні новини" - запустив мобільний додаток для пристроїв на базі Android. Відтепер новини ІА УНН стають ще доступнішими для користувачів мобільних пристроїв.
У мобільному додатку можна не лише читати новини, але й переглядати фото- та відеоматеріали. Також у мобільному додатку ви зможете відстежувати прямі трансляції з подій, що відбуваються в Україні та світі.
Завантажити додаток можна у Рlay Маркеті.
Невдовзі з'явиться мобільний додаток і для пристроїв на базі iOS.
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