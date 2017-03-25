И.Пономарев: в охрану Д.Вороненкову дали людей из военной разведки

По его словам, в Д.Вороненкова было два охранника. Он также добавил, что второй в тот день остался с женой Д.Вороненкова - Марией Максаковой, "потому что Маша осталась дома".

"Надо еще расследовать, как принималось решение о нападении, ведь с Денисом вообще-то было два охранника. Они появились, кстати, в последнее время - еще неделю назад их не было", - сообщил И.Пономарев.

Он также сообщил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и главный следователь по "делу Януковича" Руслан Кравченко были "нашими главными друзьями все это время".

"Матиос реально очень переживал, ходил к Президенту и ходатайствовал за Вороненкова... В результате Вороненкову охрану выделили по указанию Администрации Президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей с ГУР, из военной разведки. То есть, с одной стороны, государственная охрана, но почти что и не государственная", - сказал И.Пономарев.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыск второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.