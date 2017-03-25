И.Пономарев: в охрану Д.Вороненкову дали людей из военной разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В охрану убитому экс-депутату Госдумы РФ Денису Вороненкова дали двух людей из военной разведки. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в интервью изданию "Новая газета", передает УНН.
По его словам, в Д.Вороненкова было два охранника. Он также добавил, что второй в тот день остался с женой Д.Вороненкова - Марией Максаковой, "потому что Маша осталась дома".
"Надо еще расследовать, как принималось решение о нападении, ведь с Денисом вообще-то было два охранника. Они появились, кстати, в последнее время - еще неделю назад их не было", - сообщил И.Пономарев.
Он также сообщил, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и главный следователь по "делу Януковича" Руслан Кравченко были "нашими главными друзьями все это время".
"Матиос реально очень переживал, ходил к Президенту и ходатайствовал за Вороненкова... В результате Вороненкову охрану выделили по указанию Администрации Президента, но не СБУшную, как у меня сейчас, а людей с ГУР, из военной разведки. То есть, с одной стороны, государственная охрана, но почти что и не государственная", - сказал И.Пономарев.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыск второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.