І.Пономарьов: в охорону Д.Вороненкову дали людей з військової розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В охорону вбитому екс-депутату держдуми РФ Денису Вороненкову дали двох людей з військової розвідки. Про це повідомив колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов в інтерв'ю виданню "Новая газета", передає УНН.
З його слів, у Д.Вороненкова було два охоронці. Він також додав, що другий у той день залишився з дружиною Д.Вороненкова - Марією Максаковою, "тому що Маша залишилася вдома".
"Треба ще розслідувати, як приймалося рішення про час нападу, адже з Денисом взагалі-то було два охоронці. Вони з'явилися, до речі, останнім часом - ще тиждень тому їх не було", - повідомив І.Пономарьов.
Він також повідомив, що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос і головний слідчий у "справі Януковича" Руслан Кравченко були "нашими головними друзями весь цей час".
"Матіос реально дуже переживав, ходив аж до Президента і клопотав за Вороненкова... У результаті Вороненкову охорону виділили за вказівкою Адміністрації Президента, але не СБУшну, як у мене зараз, а людей з ГУР, з військової розвідки. Тобто, з одного боку, державна охорона, але майже що й не державна", - сказав І.Пономарьов.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.