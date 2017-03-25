І.Пономарьов: в охорону Д.Вороненкову дали людей з військової розвідки

З його слів, у Д.Вороненкова було два охоронці. Він також додав, що другий у той день залишився з дружиною Д.Вороненкова - Марією Максаковою, "тому що Маша залишилася вдома".

"Треба ще розслідувати, як приймалося рішення про час нападу, адже з Денисом взагалі-то було два охоронці. Вони з'явилися, до речі, останнім часом - ще тиждень тому їх не було", - повідомив І.Пономарьов.

Він також повідомив, що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос і головний слідчий у "справі Януковича" Руслан Кравченко були "нашими головними друзями весь цей час".

"Матіос реально дуже переживав, ходив аж до Президента і клопотав за Вороненкова... У результаті Вороненкову охорону виділили за вказівкою Адміністрації Президента, але не СБУшну, як у мене зараз, а людей з ГУР, з військової розвідки. Тобто, з одного боку, державна охорона, але майже що й не державна", - сказав І.Пономарьов.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.