И.Мосийчук: российские спецслужбы готовят террористов из числа заключенных в Крыму и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В тюрьмах Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" ходят вербовщики и предлагают досрочное освобождение для того, чтобы направить заключенных в террористические центры в России. Об этом в программе "Политклуб" с Виталием Портниковым на Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, передает УНН.
"Я начал интересоваться по своим каналам, что происходит сейчас в тюрьмах в Крыму и в так называемых ДНР-ЛНР. Я могу с уверенностью сделать заявление. Там ходят вербовщики предлагают досрочное освобождение для того, чтобы направить в определенные центры на территории Российской Федерации ", - сказал И.Мосийчук.
По словам политика, российские спецслужбы использовали этот метод еще в период Второй мировой войны. В частности, они таким образом завербовали убийцу Степана Бандеры Богдана Сташинского.