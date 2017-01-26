И.Мосийчук: российские спецслужбы готовят террористов из числа заключенных в Крыму и "ДНР"

"Я начал интересоваться по своим каналам, что происходит сейчас в тюрьмах в Крыму и в так называемых ДНР-ЛНР. Я могу с уверенностью сделать заявление. Там ходят вербовщики предлагают досрочное освобождение для того, чтобы направить в определенные центры на территории Российской Федерации ", - сказал И.Мосийчук.

По словам политика, российские спецслужбы использовали этот метод еще в период Второй мировой войны. В частности, они таким образом завербовали убийцу Степана Бандеры Богдана Сташинского.