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І.Мосійчук: російські спецслужби готують терористів з числа в'язнів у Криму та "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У в’язницях Криму і так званих “ДНР” та “ЛНР” ходять вербувальники і пропонують дострокове звільнення для того, щоб направити в’язнів у терористичні центри в Росії. Про це у програмі “Політклуб” з Віталієм Портниковим на Еспресо.TV розповів народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук, передає УНН.

“Я почав цікавитися по своїм каналам, що відбувається зараз у тюрмах у Криму і у так званих ДНР-ЛНР. Я можу з впевненістю зробити заяву. Там ходять вербувальники, пропонують дострокове звільнення для того, щоб направити у певні центри на території Російської Федерації”, — сказав І.Мосійчук.

За словами політика, російські спецслужби використовували цей метод ще у період Другої світової війни. Зокрема, вони таким чином завербували вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського.

Українські Національні Новини

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