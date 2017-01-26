І.Мосійчук: російські спецслужби готують терористів з числа в'язнів у Криму та "ДНР"

“Я почав цікавитися по своїм каналам, що відбувається зараз у тюрмах у Криму і у так званих ДНР-ЛНР. Я можу з впевненістю зробити заяву. Там ходять вербувальники, пропонують дострокове звільнення для того, щоб направити у певні центри на території Російської Федерації”, — сказав І.Мосійчук.

За словами політика, російські спецслужби використовували цей метод ще у період Другої світової війни. Зокрема, вони таким чином завербували вбивцю Степана Бандери Богдана Сташинського.