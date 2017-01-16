И.Климпуш-Цинцадзе решила не ехать в Давос

"После размышлений решила отказаться от поездки", - написала она.

Вице-премьер написала, что действительно собиралась ехать в Давос и участвовать в украинском завтраке, который организует Фонд Пинчука.

"Первая и основная - если есть площадка высокого уровня, где можно заявить о позиции Украины, надо ее максимально использовать. Вторая - связана с резонансной статье в WSJ. Я, как и большинство украинцев, с тезисами этой статьи не согласна. Об этом я заявляла и в соцсетях, и расширено представила свое видение в статье в "Зеркале недели". Поэтому намеревалась там еще раз четко выразить свою позицию, позицию как власти, так и общества", - написала она.

Но впоследствии стало понятно, по ее словам, что положения этого так называемого "мирного плана" уже взяла на вооружение российская пропаганда.

"Она пытается демонстрировать, будто бы часть украинской элиты готова отказаться и от Крыма с Донбассом, и от интеграции в ЕС и НАТО ради примирения с агрессором. Это делается, чтобы поставить под сомнение наше единство. И это все - накануне возможной встречи Путина и Трампа. Вероятно, чтобы показать, что Украина такой вариант может рассматривать и даже согласиться на него. Это мнение наверное поддерживают сторонники Кремля на западе", - отметила вице-премьер.

Учитывая все это, отметила И.Климпуш-Цинцадзе, украинский завтрак может быть использован для легитимизации этой дискуссии.

"Поэтому сам факт моего участия в нем может выглядеть как часть этого процесса. И самое главное - по моему ощущению подавляющее большинство украинского гражданского общества не дает мне мандата на представление позиции Украины именно на этом мероприятии", - резюмировала вице-премьер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко не планирует принимать участие в украинском завтрака в Давосе, который проводится в рамках Всемирного экономического форума.