І.Климпуш-Цинцадзе вирішила не їхати в Давос

“Після роздумів і вирішила відмовитися від поїздки”, — написала вона.

Віце-прем’єр написала, що справді збиралася їхати у Давос та брати участь в українському сніданку, який організує Фонд Пінчука.

“Перша і основна — якщо є майданчик високого рівня, де можна заявити про позицію України, треба його максимально використовувати. Друга — пов’язана з резонансною статтею у WSJ. Я, як і більшість українців, з тезами цієї статті незгодна. Про це я заявляла і в соцмережах, і розширено представила своє бачення у статті у „Дзеркалі тижня“. Тож мала намір там ще раз чітко висловити свою позицію, позицію як влади, так і суспільства”, — написала вона.

Але згодом стало зрозуміло, за її словами, що тези цього так званого “мирного плану” вже взяла на озброєння російська пропаганда.

“Вона намагається демонструвати, ніби-то частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться, щоб поставити під сумнів нашу єдність. І це все — напередодні можливої зустрічі Путіна і Трампа. Певно, щоб показати, що Україна такий варіант може розглядати і навіть погодитися на нього. Цю думку напевне підтримують симпатики Кремля на заході”, — зазначила віце-прем’єр.

Враховуючи все це, наголосила І.Климпуш-Цинцадзе, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії.

“А тому сам факт моєї участі у ньому може виглядати як частина цього процесу. І найголовніше — за моїм відчуттям переважна більшість українського громадянського суспільства не дає мені мандату на представлення позиції України саме на цьому заході”, — резюмувала віце-прем’єр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко не планує брати участь в Українському сніданку в Давосі, який проводиться у рамках Всесвітнього економічного форуму.