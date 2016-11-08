И.Геращенко подготовила запрос в ГУД по поводу запрещенных в Украине исполнителей

"Прошу руководство дворца "Украина" предоставить полную информацию о тех, чии выступления запланировано до конца года и на первый квартал следующего года и выполнили ли руководители дворца "Украина" рекомендацию Госпогранслужбы, или обратились к арендаторам с требованием предоставить информацию о том, имели ли те или другие исполнители гастроли в оккупированном Крыму или на Донбассе ", - написала она.

Первый заместитель отметила, что если условия закона будут выполняться, то "тяга к гривне тех, кто дерет на себе вышиванки, но закрывает глаза на нарушителей, не позволит украинофобам-попсовикам плевать на украинские законы."

Также она добавила, что "для этого не надо принимать новые и новые законы, нужно, наконец, выполнять те, что есть".

Как сообщал УНН, 8-9 ноября состоятся заседания гуманитарной группы в Минске , ключевой темой которого станет вопрос освобождения заложников.

Напомним, что СБУ запретила въезд 140 деятелям культуры РФ.