І.Геращенко підготувала запит до ДУС з приводу заборонених в Україні виконавців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко підготувала запит до ДУС з вимогою надати повну інформацію про те, чи дотримується керівництво палацу "Україна" та інших державних закладів вимоги Держприкордонслужби цікавитися у орендарів, що запрошують виконанавців, інформацією, чи ті не порушували кордонів України, чи не відвідували незаконно окуповані території, чи не збирали касу в окупованому Криму, написала вона на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прошу керівництво палацу "Україна“ надати повну інформацію про тих, чиі виступи заплановано до кінця року і на перший квартал наступного року і чи виконали керівники палацу „Україна“ рекомендацію Держприкордонслужби, чи звернулися до орендарів з вимогою надати інформацію про те, чи мали ті чи інші виконавці гастролі в окупованому Криму чи на Донбасі,” — написала вона.
Перший заступник зазначила, що якщо умови закону будуть виконуватися, то “тяга до гривні тих, хто дере на собі вишиванки, але закриває очі на порушників, не дозволить українофобам-попсовикам плювати на українські закони.”
Також вона дадалв, що “для цього не треба приймати нові і нові закони, потрібно, нарешті, виконувати ті, що є”.
Як повідомляв УНН, 8-9 листопада відбудуться засідання гуманітарної групи в Мінську, ключовою темою якого стане питання звільнення заручників.
Нагадаємо, що СБУ заборонила в’їзд 140 діячам культури РФ.