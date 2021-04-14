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Human Rights Watch: в лагерях в Сирии остаются 40 украинских женщин и детей

Human Rights Watch: в лагерях в Сирии остаются 40 украинских женщин и детей

Киев  •  УНН

 • 16580 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Региональные власти на северо-востоке Сирии незаконно содержат около 40 украинских женщин и детей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях в лагерях. Об этом сообщает американская правозащитная организация Human Rights Watch, передает УНН.

Детали

Сообщается, что большинство из 40 украинцев — это дети, некоторым из которых не более двух лет.

Human Rights Watch сообщает, что обратилась с письмом 25 марта к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять незамедлительные меры по оказанию помощи и репатриации украинских женщин и детей. Human Rights Watch также направила письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому с той же просьбой.

Сообщается, что ни один из 40 украинцев не предстал перед судом, относительно них не проводилось расследование, они не привлекались к ответственности за какое-либо преступление, а их задержание нарушает международное право.

По данным “Дети в Сирии и Ираке”, украинской независимой группы журналистов-расследователей и активистов, которые следят за этим вопросом, по состоянию на апрель в лагере Аль-Хол содержатся 8 украинских женщин и 19 детей, а в лагере Рож — 2 украинские женщины и 11 детей. Активисты заявили, что все задержанные содержатся в невыносимых условиях. Трое из задержанных женщин и один ребенок имеют инвалидность, одна женщина страдает острым заболеванием почек, один ребенок и одна женщина имеют осколочные ранения, а у одного ребенка тяжелая инфекция десен.

Контекст

В марте 2019 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что 21 женщина и 54 ребенка — граждан Украины — находятся в Сирии “в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой” и просят помощи в возвращении в Украину.

В 2020 году в Украине была создана рабочая межведомственная группа по возвращению украинцев из лагерей в Сирии.

В конце декабря прошлого года властям Украины удалось забрать двух женщин — крымских татарок и 7 детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии и подконтрольного администрации сирийских демократических сил.

Как объяснял Президент Владимир Зеленский, процесс возвращения граждан Украины из сирийский лагерей осложнялся внешними, в том числе геополитическими условиями.

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