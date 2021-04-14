Human Rights Watch: в таборах у Сирії залишаються 40 українських жінок і дітей

Деталі

Повідомляється, що більшість з 40 українців — це діти, деяким з яких не більше двох років.

Human Rights Watch повідомляє, що звернулася з листом 25 березня до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням вжити негайних заходів для надання допомоги та репатріації українських жінок і дітей. Human Rights Watch також направила лист Президенту України Володимиру Зеленському з тим же проханням.

Повідомляється, що жоден з 40 українців не постав перед судом, щодо них не проводилося розслідування, вони не залучалися до відповідальності за будь-який злочин, а їхнє затримання порушує міжнародне право.

За даними “Діти в Сирії та Іраку”, української незалежної групи журналістів-розслідувачів та активістів, які стежать за цим питанням, станом на квітень в таборі Аль-Хол містяться 8 українських жінок і 19 дітей, а в таборі Рож — 2 українські жінки і 11 дітей. Активісти заявили, що всі затримані утримуються в нестерпних умовах. Троє із затриманих жінок і одна дитина мають інвалідність, одна жінка страждає гострим захворюванням нирок, одна дитина і одна жінка мають осколкові поранення, а в однієї дитини важка інфекція ясен.

Контекст

У березні 2019 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що 21 жінка і 54 дитини — громадян України — знаходяться в Сирії “в важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою” і просять допомоги в поверненні в Україну.



У 2020 році в Україні було створено робочу міжвідомчу групу щодо повернення українців з таборів в Сирії.



В кінці грудня минулого року владі України вдалося забрати двох жінок — кримських татарок і 7 дітей з табору для біженців закритого типу Рож, розташованого на північному сході Сирії і підконтрольного адміністрації сирійських демократичних сил.



Як пояснював Президент Володимир Зеленський, процес повернення громадян України з сирійський таборів ускладнювався зовнішніми, в тому числі геополітичними умовами.