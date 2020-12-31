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Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей

Київ • УНН

 • 19127 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Влада України забрали двох жінок - кримських татарок і 7 дітей з табору для біженців закритого типу Рож, розташованого на північному сході Сирії і підконтрольного адміністрації сирійських демократичних сил. Про це Крим.Реалії повідомив співробітник одного з українських силових відомств, задіяний в проведенні спецоперації, який не уповноважений офіційно коментувати, передає УНН.

Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей

Як пише видання, кримчанки та їхні діти перебувають на шляху з Сирії в Україну. Звільнення українок з табору біженців стало можливим в результаті спільної спецоперації СБУ, МЗС України, СЗРУ і ГУР Міноборони України.

ЗМІ звернулися до Міністерства закордонних справ України з проханням підтвердити інформацію про звільнення кримчанок з табору біженців в Сирії і їх прибуття в Україну. У відомстві сказали, що готують відповідь з офіційним коментарем, але поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського відповіли Меджлісу щодо повернення з табору біженців в Сирії українців

Раніше із закликом допомогти поверненню українок з табору біженців в Сирії не раз виступило керівництво Меджлісу кримськотатарського народу.

У березні 2019 року Рефат Чубаров повідомляв, що 21 жінка і 54 дитини — громадян України — знаходяться в Сирії “в важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою” і просять допомоги в поверненні в Україну.

Додамо, що 2020-му в Україні була створена робоча міжвідомча група щодо повернення українців з табору в Сирії.

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