Зеленський розповів, що заважало процесу звільнення українських бранців із Сирії

"​​Уже 2021 рік. Рік нових надій і нових можливостей. А ми і цей рік починаємо з того, що вкрай важливо для кожної нормальної держави... Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю", - зазначив глава держави.

За його словами, для їх звільнення працювали дипломати, спецслужби України і партнерські спецслужби.

"Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як усе відбувається в реальному житті, а не в бойовиках чи на ток-шоу. Спочатку на заваді стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це ускладнювало роботу. Але нам вдалося. Вдасться витягнути й інших", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо громадянство України є, то це вже "достатня підстава для того, щоб держава мобілізувала увесь свій ресурс на допомогу".

"Так вчиняють сильні. Так вчиняють великі сучасні держави. Все інше – банальні спекуляції", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна забрала з табору біженців в Сирії двох кримських татарок та 7 дітей.