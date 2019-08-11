Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei представила платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире. Об этом на сессии по AR и VR технологиям, которая проходит в рамках трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019, сообщил эксперт по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вэй Луо. Об этом сообщает УНН, опираясь на информацию ТАСС и Reuters.
“Cyberverse — это новый мир, дополненный новыми знаниями об окружающей среде”, — отметил он.
Во время мероприятия был продемонстрирован видео-пример использования сервиса — человек мог наводить камеру телефона на здания в кампусе компании Huawei в Дунгуане и видеть всю информацию о маршруте, номерах зданий, свободных помещениях для проведения встреч и даже играть в казуальные игры (аналогичные игры — PokemonGo, в ней также используется технология AR — ред).
По словам Вей Луо, такая технология способна в целом изменить подход к развитию многих областей. В частности, она может быть использована в туризме, когда при наведении на ту или иную область путешественник будет видеть информацию о музее, скульптуре или пути следованиям к объектам. Также это может быть полезно при совершении покупок (человек сможет видеть без захода в магазин данные о характеристиках товара, его стоимости и наличии размеров), при посещении больниц, вокзалов, аэропортов.
Сервисы платформы могут быть интегрированы в различные сторонние приложения.
На презентации был сделан акцент на том, что новая технология даст толчок развитию бизнеса, так как платформа открывает новые возможности для рекламодателей.
Напомним, ранее китайская компания Huawei представила собственную операционную систему.