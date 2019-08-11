Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse

КИЕВ. 11 августа. УНН. Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei представила платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире. Об этом на сессии по AR и VR технологиям, которая проходит в рамках трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019, сообщил эксперт по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вэй Луо. Об этом сообщает УНН, опираясь на информацию ТАСС и Reuters.