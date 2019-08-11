Huawei презентувала платформу змішаної реальності Cyberverse

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Виробник телекомунікаційного обладнання компанія Huawei презентувала платформу сервісів змішаної VR і AR (віртуальної і доповненої) реальності Cyberverse, яка допомагає людям орієнтуватися в просторі і дізнаватися більше інформації про навколишній світ. Про це на сесії по AR і VR технологіям, яка проходить в рамках триденного заходу Huawei Developer Conference — 2019, повідомив експерт зі стратегії Huawei в області апаратного забезпечення і фотоможливостей Вей Луо. Про це повідомляє УНН, зокрема спираючись на інформацію ТАСС та Reuters.