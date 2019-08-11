Huawei презентувала платформу змішаної реальності Cyberverse
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Виробник телекомунікаційного обладнання компанія Huawei презентувала платформу сервісів змішаної VR і AR (віртуальної і доповненої) реальності Cyberverse, яка допомагає людям орієнтуватися в просторі і дізнаватися більше інформації про навколишній світ. Про це на сесії по AR і VR технологіям, яка проходить в рамках триденного заходу Huawei Developer Conference — 2019, повідомив експерт зі стратегії Huawei в області апаратного забезпечення і фотоможливостей Вей Луо. Про це повідомляє УНН, зокрема спираючись на інформацію ТАСС та Reuters.
“Cyberverse — це новий світ, доповнений новими знаннями про навколишнє середовище”, — зазначив Вей Луо.
Під час заходу було продемонстровано відео-приклад використання сервісу: людина могла наводити камеру телефону на будівлі в кампусі компанії Huawei в Дунгуань і бачити всю інформацію про маршрут, номери будівель, вільних приміщеннях для проведення зустрічей і навіть грати в казуальні ігри (аналогічну грі PokemonGo, в ній також використовується технологія AR — ред).
За словами Вей Луо, така технологія здатна в цілому змінити підхід до розвитку багатьох областей. Зокрема, вона може бути використана в туризмі, коли при наведенні на ту чи іншу область мандрівник буде бачити інформацію про музеї, скульптурі чи шляху проходження до об’єктів. Також це може бути корисно при здійсненні покупок (людина зможе бачити без заходу в магазин дані про характеристики товару, його вартості і наявності розмірів), при відвідуванні лікарень, вокзалів, аеропортів.
Сервіси платформи можуть бути інтегровані в різні сторонні додатки.
На презентації був зроблений акцент на тому, що нова технологія дасть поштовх розвитку бізнесу, так як платформа відкриває нові можливості для рекламодавців.
Нагадаємо, раніше китайська компанія Huawei представила власну операційну систему.