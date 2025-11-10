Honda представила первый полноразмерный электромотоцикл WN7: что внутри

ukenru
10:02 • 6360 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 14620 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 13490 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 18575 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 23623 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 24601 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 50779 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 83751 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76565 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115132 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго10 ноября, 01:02 • 20076 просмотра
Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии10 ноября, 01:35 • 15062 просмотра
Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10 ноября, 02:04 • 17905 просмотра
Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ночного удара РФ - МАГАТЭ10 ноября, 02:37 • 11758 просмотра
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 19423 просмотра
публикации
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 14595 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115121 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 165286 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 186794 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 136006 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Елена Ивановская
Николя Саркози
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 708 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 40225 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 88806 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 156807 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 92247 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Tesla Cybertruck

Honda представила первый полноразмерный электромотоцикл WN7: что внутри

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

На выставке EICMA 2025 Honda представила свой первый полноразмерный электромотоцикл WN7, развивающий пиковую мощность 50 кВт (67 л.с.) и имеющий запас хода 140 км. Мотоцикл оснащен безрамным шасси, где аккумулятор является центральным структурным элементом.

Honda представила первый полноразмерный электромотоцикл WN7: что внутри

На выставке EICMA 2025 Honda наконец-то приоткрыла завесу тайны над своим первым полноразмерным электромотоциклом, впервые публично представив Honda WN7, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Как пишет издание, WN7 – это не просто мотоцикл для езды по городу или скромный скутер, как мы видели от Honda годами, – это полноценный полноразмерный мотоцикл, пусть и предназначенный для поездок по городу, а не для путешествий по пересеченной местности.

WN7, разработанный как уличный мотоцикл Honda в категории "FUN", развивает пиковую мощность 50 кВт (67 л.с.), что ставит его в один ряд с мотоциклами с двигателем внутреннего сгорания объемом 600 куб. см. Благодаря крутящему моменту 100 Нм он даже конкурирует с мотоциклами литрового класса по крутящему моменту на старте, гарантируя быстрый разгон и отличную управляемость как в городе, так и на трассе, отмечает издание.

Команда разработчиков Honda опиралась на сильные стороны электромобилей, используя философию дизайна под названием "Будь ветром" (Be the wind).

Визуально WN7 выделяется четким силуэтом и горизонтальной светодиодной панелью спереди – дизайнерским элементом, который, по заявлению Honda, станет визитной карточкой всей линейки электрических транспортных средств. Он также получил новую цветовую гамму, эксклюзивную для электромобилей Honda: черный кузов с золотистыми механическими компонентами.

Одним из самых интересных инженерных решений является безрамное шасси. Вместо традиционной мотоциклетной рамы Honda использует жесткий алюминиевый корпус аккумуляторной батареи как центральный структурный элемент, непосредственно соединяя с ним как переднюю рулевую колонку, так и ось заднего маятника. Такая конструкция не только снижает вес, но и улучшает управляемость за счет централизации массы. Этот прием, как отмечается, заметно все чаще, поскольку его используют другие производители электромотоциклов, например LiveWire, в рамках своей платформы S2 Arrow.

Силовая установка Honda включает новый двигатель с жидкостным охлаждением и встроенным инвертором, передающий мощность на заднее колесо с ременным приводом через новую конструкцию коробки передач.

Небольшая несъемная батарея емкостью 9,3 кВт·ч поддерживает как быструю зарядку CCS2 (с 20% до 80% за 30 минут), так и зарядку Type 2, с заявленным запасом хода 140 км на одной зарядке по стандартам WMTC. Водители также могут воспользоваться системой рекуперативного торможения с настраиваемыми уровнями замедления, а также режимом пешеходной ходьбы для точной помощи при парковке.

Цены и точные даты выхода на рынок пока неизвестны, но Honda заявляет, что WN7 будет производиться в Японии и будет представлен в регионах, где "электрификация развивается".

Honda готовит гибридную систему нового поколения для больших внедорожников06.11.25, 10:07 • 3627 просмотров

Юлия Шрамко

Авто
Техника
Энергетика
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Япония