Honda представила первый полноразмерный электромотоцикл WN7: что внутри

На выставке EICMA 2025 Honda наконец-то приоткрыла завесу тайны над своим первым полноразмерным электромотоциклом, впервые публично представив Honda WN7, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

Как пишет издание, WN7 – это не просто мотоцикл для езды по городу или скромный скутер, как мы видели от Honda годами, – это полноценный полноразмерный мотоцикл, пусть и предназначенный для поездок по городу, а не для путешествий по пересеченной местности.

WN7, разработанный как уличный мотоцикл Honda в категории "FUN", развивает пиковую мощность 50 кВт (67 л.с.), что ставит его в один ряд с мотоциклами с двигателем внутреннего сгорания объемом 600 куб. см. Благодаря крутящему моменту 100 Нм он даже конкурирует с мотоциклами литрового класса по крутящему моменту на старте, гарантируя быстрый разгон и отличную управляемость как в городе, так и на трассе, отмечает издание.

Команда разработчиков Honda опиралась на сильные стороны электромобилей, используя философию дизайна под названием "Будь ветром" (Be the wind).

Визуально WN7 выделяется четким силуэтом и горизонтальной светодиодной панелью спереди – дизайнерским элементом, который, по заявлению Honda, станет визитной карточкой всей линейки электрических транспортных средств. Он также получил новую цветовую гамму, эксклюзивную для электромобилей Honda: черный кузов с золотистыми механическими компонентами.

Одним из самых интересных инженерных решений является безрамное шасси. Вместо традиционной мотоциклетной рамы Honda использует жесткий алюминиевый корпус аккумуляторной батареи как центральный структурный элемент, непосредственно соединяя с ним как переднюю рулевую колонку, так и ось заднего маятника. Такая конструкция не только снижает вес, но и улучшает управляемость за счет централизации массы. Этот прием, как отмечается, заметно все чаще, поскольку его используют другие производители электромотоциклов, например LiveWire, в рамках своей платформы S2 Arrow.

Силовая установка Honda включает новый двигатель с жидкостным охлаждением и встроенным инвертором, передающий мощность на заднее колесо с ременным приводом через новую конструкцию коробки передач.

Небольшая несъемная батарея емкостью 9,3 кВт·ч поддерживает как быструю зарядку CCS2 (с 20% до 80% за 30 минут), так и зарядку Type 2, с заявленным запасом хода 140 км на одной зарядке по стандартам WMTC. Водители также могут воспользоваться системой рекуперативного торможения с настраиваемыми уровнями замедления, а также режимом пешеходной ходьбы для точной помощи при парковке.

Цены и точные даты выхода на рынок пока неизвестны, но Honda заявляет, что WN7 будет производиться в Японии и будет представлен в регионах, где "электрификация развивается".

