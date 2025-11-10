Honda представила перший повнорозмірний електромотоцикл WN7: що всередині

На виставці EICMA 2025 Honda нарешті відкрила завісу таємниці над своїм першим повнорозмірним електромотоциклом, вперше публічно представивши Honda WN7, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Як пише видання, WN7 – це не просто мотоцикл для їзди містом або скромний скутер, як ми бачили від Honda роками, – це повноцінний повнорозмірний мотоцикл, нехай і призначений для поїздок містом, а не для подорожей пересіченою місцевістю.

WN7, розроблений як вуличний мотоцикл Honda у категорії "FUN", розвиває пікову потужність 50 кВт (67 к.с.), що ставить його в один ряд з мотоциклами з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом 600 куб. см. Завдяки крутному моменту 100 Нм він навіть конкурує з мотоциклами літрового класу по крутному моменту на старті, гарантуючи швидкий розгін і відмінну керованість як в місті, так і на трасі, зазначає видання.

Команда розробників Honda спиралася на сильні сторони електромобілів, використовуючи філософію дизайну під назвою "Будь вітром" (Be the wind).

Візуально WN7 виділяється чітким силуетом та горизонтальною світлодіодною панеллю спереду – дизайнерським елементом, який, за заявою Honda, стане візитною карткою усієї лінійки електричних транспортних засобів. Він також отримав нову кольорову гаму, ексклюзивну для електромобілів Honda: чорний кузов із золотистими механічними компонентами.

Одним із найцікавіших інженерних рішень є безрамне шасі. Замість традиційної мотоциклетної рами Honda використовує жорсткий алюмінієвий корпус акумуляторної батареї як центральний структурний елемент, безпосередньо з'єднуючи з ним як передню рульову колонку, так і вісь заднього маятника. Така конструкція не тільки знижує вагу, а й покращує керованість за рахунок централізації маси. Цей прийом, як зазначається, помітно все частіше, оскільки його використовують інші виробники електромотоциклів, наприклад LiveWire, у межах своєї платформи S2 Arrow.

Силова установка Honda включає новий двигун із рідинним охолодженням та вбудованим інвертором, що передає потужність на заднє колесо з ремінним приводом через нову конструкцію коробки передач.

Невелика незнімна батарея ємністю 9,3 кВт·год підтримує як швидку зарядку CCS2 (з 20% до 80% за 30 хвилин), так і зарядку Type 2, із заявленим запасом ходу 140 км на одній зарядці за стандартами WMTC. Водії також можуть скористатися системою рекуперативного гальмування з рівнями уповільнення, що настроюються, а також режимом пішохідної ходьби для точної допомоги при паркуванні.

Ціни і точні дати виходу на ринок поки невідомі, але Honda заявляє, що WN7 буде вироблятися в Японії і буде представлено в регіонах, де "електрифікація розвивається".

