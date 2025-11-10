Honda представила перший повнорозмірний електромотоцикл WN7: що всередині

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10424 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26353 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34737 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51918 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33669 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50178 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41196 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22935 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24844 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26277 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51922 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45698 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50179 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41197 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29952 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35220 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60919 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136897 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Honda представила перший повнорозмірний електромотоцикл WN7: що всередині

Київ • УНН

 • 7236 перегляди

На виставці EICMA 2025 Honda презентувала свій перший повнорозмірний електромотоцикл WN7, що розвиває пікову потужність 50 кВт (67 к.с.) та має запас ходу 140 км. Мотоцикл оснащений безрамним шасі, де акумулятор є центральним структурним елементом.

Honda представила перший повнорозмірний електромотоцикл WN7: що всередині

На виставці EICMA 2025 Honda нарешті відкрила завісу таємниці над своїм першим повнорозмірним електромотоциклом, вперше публічно представивши Honda WN7, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

Як пише видання, WN7 – це не просто мотоцикл для їзди містом або скромний скутер, як ми бачили від Honda роками, – це повноцінний повнорозмірний мотоцикл, нехай і призначений для поїздок містом, а не для подорожей пересіченою місцевістю.

WN7, розроблений як вуличний мотоцикл Honda у категорії "FUN", розвиває пікову потужність 50 кВт (67 к.с.), що ставить його в один ряд з мотоциклами з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом 600 куб. см. Завдяки крутному моменту 100 Нм він навіть конкурує з мотоциклами літрового класу по крутному моменту на старті, гарантуючи швидкий розгін і відмінну керованість як в місті, так і на трасі, зазначає видання.

Команда розробників Honda спиралася на сильні сторони електромобілів, використовуючи філософію дизайну під назвою "Будь вітром" (Be the wind). 

Візуально WN7 виділяється чітким силуетом та горизонтальною світлодіодною панеллю спереду – дизайнерським елементом, який, за заявою Honda, стане візитною карткою усієї лінійки електричних транспортних засобів. Він також отримав нову кольорову гаму, ексклюзивну для електромобілів Honda: чорний кузов із золотистими механічними компонентами.

Одним із найцікавіших інженерних рішень є безрамне шасі. Замість традиційної мотоциклетної рами Honda використовує жорсткий алюмінієвий корпус акумуляторної батареї як центральний структурний елемент, безпосередньо з'єднуючи з ним як передню рульову колонку, так і вісь заднього маятника. Така конструкція не тільки знижує вагу, а й покращує керованість за рахунок централізації маси. Цей прийом, як зазначається, помітно все частіше, оскільки його використовують інші виробники електромотоциклів, наприклад LiveWire, у межах своєї платформи S2 Arrow.

Силова установка Honda включає новий двигун із рідинним охолодженням та вбудованим інвертором, що передає потужність на заднє колесо з ремінним приводом через нову конструкцію коробки передач. 

Невелика незнімна батарея ємністю 9,3 кВт·год підтримує як швидку зарядку CCS2 (з 20% до 80% за 30 хвилин), так і зарядку Type 2, із заявленим запасом ходу 140 км на одній зарядці за стандартами WMTC. Водії також можуть скористатися системою рекуперативного гальмування з рівнями уповільнення, що настроюються, а також режимом пішохідної ходьби для точної допомоги при паркуванні.

Ціни і точні дати виходу на ринок поки невідомі, але Honda заявляє, що WN7 буде вироблятися в Японії і буде представлено в регіонах, де "електрифікація розвивається". 

Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків06.11.25, 10:07 • 3752 перегляди

Юлія Шрамко

Авто
Техніка
Енергетика
Тренд
Бренд
Електроенергія
Японія