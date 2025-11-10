Honda представила перший повнорозмірний електромотоцикл WN7: що всередині
Київ • УНН
На виставці EICMA 2025 Honda презентувала свій перший повнорозмірний електромотоцикл WN7, що розвиває пікову потужність 50 кВт (67 к.с.) та має запас ходу 140 км. Мотоцикл оснащений безрамним шасі, де акумулятор є центральним структурним елементом.
На виставці EICMA 2025 Honda нарешті відкрила завісу таємниці над своїм першим повнорозмірним електромотоциклом, вперше публічно представивши Honda WN7, пише УНН з посиланням на Electrek.
Деталі
Як пише видання, WN7 – це не просто мотоцикл для їзди містом або скромний скутер, як ми бачили від Honda роками, – це повноцінний повнорозмірний мотоцикл, нехай і призначений для поїздок містом, а не для подорожей пересіченою місцевістю.
WN7, розроблений як вуличний мотоцикл Honda у категорії "FUN", розвиває пікову потужність 50 кВт (67 к.с.), що ставить його в один ряд з мотоциклами з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом 600 куб. см. Завдяки крутному моменту 100 Нм він навіть конкурує з мотоциклами літрового класу по крутному моменту на старті, гарантуючи швидкий розгін і відмінну керованість як в місті, так і на трасі, зазначає видання.
Команда розробників Honda спиралася на сильні сторони електромобілів, використовуючи філософію дизайну під назвою "Будь вітром" (Be the wind).
Візуально WN7 виділяється чітким силуетом та горизонтальною світлодіодною панеллю спереду – дизайнерським елементом, який, за заявою Honda, стане візитною карткою усієї лінійки електричних транспортних засобів. Він також отримав нову кольорову гаму, ексклюзивну для електромобілів Honda: чорний кузов із золотистими механічними компонентами.
Одним із найцікавіших інженерних рішень є безрамне шасі. Замість традиційної мотоциклетної рами Honda використовує жорсткий алюмінієвий корпус акумуляторної батареї як центральний структурний елемент, безпосередньо з'єднуючи з ним як передню рульову колонку, так і вісь заднього маятника. Така конструкція не тільки знижує вагу, а й покращує керованість за рахунок централізації маси. Цей прийом, як зазначається, помітно все частіше, оскільки його використовують інші виробники електромотоциклів, наприклад LiveWire, у межах своєї платформи S2 Arrow.
Силова установка Honda включає новий двигун із рідинним охолодженням та вбудованим інвертором, що передає потужність на заднє колесо з ремінним приводом через нову конструкцію коробки передач.
Невелика незнімна батарея ємністю 9,3 кВт·год підтримує як швидку зарядку CCS2 (з 20% до 80% за 30 хвилин), так і зарядку Type 2, із заявленим запасом ходу 140 км на одній зарядці за стандартами WMTC. Водії також можуть скористатися системою рекуперативного гальмування з рівнями уповільнення, що настроюються, а також режимом пішохідної ходьби для точної допомоги при паркуванні.
Ціни і точні дати виходу на ринок поки невідомі, але Honda заявляє, що WN7 буде вироблятися в Японії і буде представлено в регіонах, де "електрифікація розвивається".
Honda готує гібридну систему нового покоління для великих позашляховиків06.11.25, 10:07 • 3752 перегляди