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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Гвардиола про "Шахтер": они всегда на вершине в Украине

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Главный наставник английского “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал о ничьей в матче Лиги чемпионов с донецким “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Испанскому специалисту больше понравился второй тайм в исполнении своих подопечных, чем первый.

“В первом тайме пытались завершать атаку слишком быстро. Когда мы теряли мяч, нашим центральным защитникам и фулбэку не хватало времени на то, чтобы восстановить полный контроль, и мы пропустили несколько опасных контратак. Во втором кое-как исправили это и были значительно лучше. Время было трудно контролировать второй мяч из-за свойств соперника. Я много раз играл против „Шахтера“ — с „Барселоной“, „Баварией“ и „Сити“. Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, поэтому с ними нелегко. Кто-то скажет: о, „Шахтер“ хорошо играет ... Мы знали это. Повторюсь, мы были значительно лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасным в контратаке”, — отметил испанец.

Рулевой “горожан” признался, что в плей-офф турнир для “МС” изменится.

“Семь раз подряд — это много. Далее турнир будет совсем другим. Посмотрим, в каких мы будем кондициях. В Лиге чемпионов многое решают детали. Теперь же пришло время сосредоточиться на Премьер-лиге. „Тоттенхэм“ вновь прошел дальше. Есть также „Челси“ и „Ливерпуль“. Будет хорошо, если в жеребьевке плей-офф снова будут представлены четыре английские клубы”, — добавил Гвардиола.

Напомним, что “Манчестер Сити” и “Шахтер” расписали мировую 1:1.

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