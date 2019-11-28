Гвардіола про "Шахтар": вони завжди на вершині в Україні

Іспанському спеціалісту більше сподобався другий тайм у виконанні своїх підопічних, аніж перший.

“У першому таймі намагалися завершувати атаку надто швидко. Коли ми втрачали м’яч, нашим центральним захисникам та фулбекам бракувало часу на те, аби відновити повний контроль, і ми пропустили кілька небезпечних контратак. У другому подекуди виправили це й були значно кращими. Часом було важко контролювати другий м’яч через властивості суперника. Я багато разів грав проти „Шахтаря“ — з „Барселоною“, „Баварією“ та „Сіті“. Вони завжди на вершині в Україні, а Україна кваліфікувалася на Євро. У цьому клубі багато талановитих бразильців, тож із ними нелегко. Хтось скаже: о, „Шахтар“ добре грає... Ми знали це. Повторюся, ми були значно кращими в другому таймі, ніж у першому. При цьому опонент оборонявся досить глибоко і міг бути небезпечним у контратаці”, — відзначив іспанець.

Рульовий “міщан” зізнався, що в плей-офф турнір для “МС” зміниться.

“Сім разів поспіль — це багато. Далі турнір буде геть іншим. Побачимо, в яких ми перебуватимемо кондиціях. У Лізі чемпіонів багато що вирішують деталі. Наразі ж настав час зосередитись на Прем’єр-лізі. „Тоттенхем“ знов пройшов далі. Є також „Челсі“ й „Ліверпуль“. Буде добре, якщо в жеребкуванні плей-оф знову буде представлено чотири англійські клуби”, — додав Гвардіола.

Нагадаємо, що “Манчестер Сіті” та “Шахтар” розписали мирову 1:1.