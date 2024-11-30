Гвардейцы и их кошачье подразделение: подборка милых фото с прифронтовой Харьковщины
Киев • УНН
В прифронтовых населенных пунктах Харьковщины военные дают убежище бездомным котам. Боец с позывным Палыч рассказал, что в их подразделении живут 7 котов, еще двое приходят поесть.
В прифронтовых селах и городах Харьковщины воины занимаются четвероногими и дают им убежище. На этом отметили в МВД и обнародовали фото настоящего "кошачьего подразделения", передает УНН.
Боец с позывным Палыч рассказывает, что у них живут 5 котов и 2 кошки, еще двое приходят поесть.
"Каждый раз, когда еду домой, кого-то везу. Жена говорит, Если привезу еще одного, то домой не пустит. Обычно пускает", - с улыбкой делится Палыч.
Напомним
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