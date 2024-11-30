Гвардейцы и их кошачье подразделение: подборка милых фото с прифронтовой Харьковщины

В прифронтовых селах и городах Харьковщины воины занимаются четвероногими и дают им убежище. На этом отметили в МВД и обнародовали фото настоящего "кошачьего подразделения", передает УНН.

Боец с позывным Палыч рассказывает, что у них живут 5 котов и 2 кошки, еще двое приходят поесть.

"Каждый раз, когда еду домой, кого-то везу. Жена говорит, Если привезу еще одного, то домой не пустит. Обычно пускает", - с улыбкой делится Палыч.

Напомним

"Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины эвакуировал 15 котов с острова Змеиный на материк. Животных передали в приют "Сириус", где после адаптации их смогут забрать новые владельцы.