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Насильника мальчика задержали в Киеве

Насильника мальчика задержали в Киеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве правоохранители задержали злоумышленника за изнасилование восьмилетнего мальчика. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Во время проведения досудебного расследования установлено, что 33-летний уроженец Днепропетровской области заметил малолетнего мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за малолетним мальчиком к его дому и зашел с ним в парадное.

Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - не женат, в столице работал дворником.

Сейчас мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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