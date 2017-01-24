Насильника мальчика задержали в Киеве

Во время проведения досудебного расследования установлено, что 33-летний уроженец Днепропетровской области заметил малолетнего мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за малолетним мальчиком к его дому и зашел с ним в парадное.

Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - не женат, в столице работал дворником.

Сейчас мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.