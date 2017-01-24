Ґвалтівника хлопчика затримали у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Києві правоохоронці затримали зловмисника за зґвалтування восьмирічного хлопчика. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 33-річний уродженець Дніпропетровської області помітив малолітнього хлопчика, який сів у маршрутне таксі. Зловмисник сів біля нього та почав розмову на непристойні теми. Приїхавши на зупинку, чоловік направився за малолітнім до його будинку та зайшов із ним до парадного.
Коли в під’їзді нікого не було, зловмисник почав погрожувати дитині і нецензурно висловлюватися. Силою зняв із хлопчика одяг, після чого задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Він — неодружений, у столиці працював двірником.
Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) ККУ та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.