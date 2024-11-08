Гуровское: в честь военной разведки назвали село в Одесской области
Киев • УНН
Село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области переименовали в Гуровское в честь ГУР. Решение приняли для празднования вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов.
Во время переименования населенных пунктов в рамках декоммунизации село в Одесской области получило название в честь военной разведки. Об этом УНН пишет со ссылкой на Главное управление разведки и постановление Верховной Рады.
Детали
Село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области переименовали в Гуровское.
Как сообщили в самом ГУР, соответствующее решение приняли с целью празднования "важного вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествования побед военных разведчиков".
В разъяснении Института Национальной памяти Украины указано, что во время полномасштабной войны с Россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач - от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага, которые подрывают военный потенциал государства-агрессора.
Название Гуровское, которое чтит государственный чин Военной разведки Украины - неслучайно для Одесской области: оно символизирует преемственность исторических традиций в создании национальных спецслужб
Там приводят в пример, что именно в Одессе в 1886 году родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзиле Всеволод Змиенко (1886-1938).
Напомним
Парламент принял постановление о переименовании 327 населенных пунктов с российскими и советскими названиями. Изменены названия 10 городов, многочисленных поселков и сел в разных областях Украины.
Кроме того, Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Южноукраинск и Южное в Южное. Попытки переименования Павлограда, Синельниково и Первомайска не были успешными.
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