Города Дружба на Сумщине уже не будет: какие населенные пункты переименовала Рада

Со второй попытки Верховная Рада дерусифицировала названия населенных пунктов, приняв постановление о переименовании 327 населенных пунктов. В частности, город Дружба Сумской области переименовали в Хутор-Михайловский. Какие еще города и села получили новое название, рассказал в Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.

По его словам, ВР приняла постановление о переименовании, в частности, таких населенных пунктов:

Новомосковск (Днепропетровская обл.) - Самар;

Першотравенск (Днепропетровская обл.) - Шахтерское;

Первомайск (Луганская обл.) - Сокологорск;

Молодогвардейск (Луганская обл.) - Атамановка;

Северодонецк (Луганская обл.) - Северодонецк;

Червоноград (Львовская обл.) - Шептицкий;

Дружба (Сумская обл.) - Хутор-Михайловский;

Красноград (Харьковская обл.) - Берестин;

Первомайский (Харьковская обл.) - Златополь;

Ватутино (Черкасская обл.) - Багачево.

По словам нардепа, впереди еще голосование в Раде за новые названия городов и сел. В частности таких дискуссионных, как Павлоград, Синельниково или Первомайск Николаевской области.

ВР підтримала перейменування 328 населених пунктів у межах дерусифікації