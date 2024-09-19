Города Дружба на Сумщине уже не будет: какие населенные пункты переименовала Рада
Киев • УНН
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Среди изменений: Дружба стала Хутор-Михайловским, Новомосковск - Самаром, Червоноград - Шептицким.
Со второй попытки Верховная Рада дерусифицировала названия населенных пунктов, приняв постановление о переименовании 327 населенных пунктов. В частности, город Дружба Сумской области переименовали в Хутор-Михайловский. Какие еще города и села получили новое название, рассказал в Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.
По его словам, ВР приняла постановление о переименовании, в частности, таких населенных пунктов:
- Новомосковск (Днепропетровская обл.) - Самар;
- Першотравенск (Днепропетровская обл.) - Шахтерское;
- Первомайск (Луганская обл.) - Сокологорск;
- Молодогвардейск (Луганская обл.) - Атамановка;
- Северодонецк (Луганская обл.) - Северодонецк;
- Червоноград (Львовская обл.) - Шептицкий;
- Дружба (Сумская обл.) - Хутор-Михайловский;
- Красноград (Харьковская обл.) - Берестин;
- Первомайский (Харьковская обл.) - Златополь;
- Ватутино (Черкасская обл.) - Багачево.
По словам нардепа, впереди еще голосование в Раде за новые названия городов и сел. В частности таких дискуссионных, как Павлоград, Синельниково или Первомайск Николаевской области.
ВР підтримала перейменування 328 населених пунктів у межах дерусифікації19 сентября 2024, 09:05 • 11819 просмотров