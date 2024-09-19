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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Города Дружба на Сумщине уже не будет: какие населенные пункты переименовала Рада

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 09:34  •  9804 просмотра

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Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Среди изменений: Дружба стала Хутор-Михайловским, Новомосковск - Самаром, Червоноград - Шептицким.

Со второй попытки Верховная Рада дерусифицировала названия населенных пунктов, приняв постановление о переименовании 327 населенных пунктов. В частности, город Дружба Сумской области переименовали в Хутор-Михайловский. Какие еще города и села получили новое название, рассказал в Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.

По его словам, ВР приняла постановление о переименовании, в частности, таких населенных пунктов:

  • Новомосковск (Днепропетровская обл.) - Самар;
  • Першотравенск (Днепропетровская обл.) - Шахтерское;
  • Первомайск (Луганская обл.) - Сокологорск;
  • Молодогвардейск (Луганская обл.) - Атамановка;
  • Северодонецк (Луганская обл.) - Северодонецк;
  • Червоноград (Львовская обл.) - Шептицкий;
  • Дружба (Сумская обл.) - Хутор-Михайловский;
  • Красноград (Харьковская обл.) - Берестин;
  • Первомайский (Харьковская обл.) - Златополь;
  • Ватутино (Черкасская обл.) - Багачево.

По словам нардепа, впереди еще голосование в Раде за новые названия городов и сел. В частности таких дискуссионных, как Павлоград, Синельниково или Первомайск Николаевской области.

ВР підтримала перейменування 328 населених пунктів у межах дерусифікації19 сентября 2024, 09:05 • 11819 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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