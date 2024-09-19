Міста Дружба на Сумщині вже не буде: які населенні пункти перейменувала Рада
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Серед змін: Дружба стала Хутір-Михайлівським, Новомосковськ - Самаром, Червоноград - Шептицьким.
З другої спроби Верховна Рада дерусифікувала назви населених пунктів, ухваливши постанову про перейменування 327 населених пунктів. Зокрема, місто Дружба Сумської області перейменували на Хутір-Михайлівський. Які ще міста та села отримали нову назву, розповів у Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, передає УНН.
За його словами, ВР ухвалила постанову про перейменування, зокрема, таких населених пунктів:
- Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) - Самар;
- Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) - Шахтарське;
- Первомайськ (Луганська обл.) - Сокологірськ;
- Молодогвардійськ (Луганська обл.) - Отаманівка;
- Сєвєродонецьк (Луганська обл.) - Сіверськодонецьк;
- Червоноград (Львівська обл.) - Шептицький;
- Дружба (Сумська обл.) - Хутір-Михайлівський;
- Красноград (Харківська обл.) - Берестин;
- Первомайський (Харківська обл.) - Златопіль;
- Ватутіне (Черкаська обл.) - Багачеве.
За словами нардепа, попереду ще голосування у Раді за нові назви міст та сіл. Зокрема таких дискусійних, як Павлоград, Синельникове чи Первомайськ Миколаївської області.
ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації19.09.24, 12:05 • 21467 переглядiв