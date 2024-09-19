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Міста Дружба на Сумщині вже не буде: які населенні пункти перейменувала Рада

Міста Дружба на Сумщині вже не буде: які населенні пункти перейменувала Рада

Київ • УНН

 • 20211 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Серед змін: Дружба стала Хутір-Михайлівським, Новомосковськ - Самаром, Червоноград - Шептицьким.

З другої спроби Верховна Рада дерусифікувала назви населених пунктів, ухваливши постанову про перейменування 327 населених пунктів. Зокрема, місто Дружба Сумської області перейменували на Хутір-Михайлівський. Які ще міста та села отримали нову назву, розповів у Telegram нардеп Ярослав Юрчишин, передає УНН.

За його словами, ВР ухвалила постанову про перейменування, зокрема, таких населених пунктів:

  • Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) - Самар;
  • Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) - Шахтарське;
  • Первомайськ (Луганська обл.) - Сокологірськ;
  • Молодогвардійськ (Луганська обл.) - Отаманівка;
  • Сєвєродонецьк (Луганська обл.) - Сіверськодонецьк;
  • Червоноград (Львівська обл.) - Шептицький;
  • Дружба (Сумська обл.) - Хутір-Михайлівський;
  • Красноград (Харківська обл.) - Берестин;
  • Первомайський (Харківська обл.) - Златопіль;
  • Ватутіне (Черкаська обл.) - Багачеве.

За словами нардепа, попереду ще голосування у Раді за нові назви міст та сіл. Зокрема таких дискусійних, як Павлоград, Синельникове чи Первомайськ Миколаївської області.

ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації19.09.24, 12:05 • 21467 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
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