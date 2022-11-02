ГУР призвало украинцев делиться информацией о поставках иранского оружия в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины призвало украинцев сообщать любую информацию, которая поможет определить пути поставки иранского оружия в россию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Цитата
"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставок иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки", – говорится в сообщении.
Детали
В частности, украинской разведке нужны такие данные:
• информация о лицах, ответственных за организацию поставок – имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;
• расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией);
• расположение железнодорожных станций и портов, в которых происходит загрузка-разгрузка;
• точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в рф;
• бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, которые перемещают эти грузы.
Информацию просят сообщать на:
WhatsApp, Signal: +380937997057
E-mail: [email protected]
Напомним
Украинская разведка сообщала, что в начале ноября Иран планирует передать россии более 200 дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.
россия выпустила по Украине уже более 400 дронов-камикадзе, украинские военные сбили не менее 300.