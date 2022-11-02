ГУР закликало українців ділитися інформацією про постачання іранської зброї в росію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України закликало українців повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити шляхи постачання іранської зброї в росію, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУР.
Цитата
"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, українській розвідці потрібні такі дані:
• інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;
• розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);
• розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;
• точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;
• бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.
Інформацію просять повідомляти на:
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E-mail: [email protected]
Нагадаємо
Українська розвідка повідомляла, що на початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.
росія випустила по Україні вже понад 400 дронів-камікадзе, українські військові збили щонайменше 300.