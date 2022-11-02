ГУР закликало українців ділитися інформацією про постачання іранської зброї в росію

Цитата

"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, українській розвідці потрібні такі дані:

• інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок – імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;

• розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);

• розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;

• точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;

• бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

Інформацію просять повідомляти на:

WhatsApp, Signal: +380937997057

E-mail: [email protected]

Нагадаємо

Українська розвідка повідомляла, що на початку листопада Іран планує передати росії понад 200 дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

росія випустила по Україні вже понад 400 дронів-камікадзе, українські військові збили щонайменше 300.