ГУР: только в одном военном округе рф в этом году более 25 тысяч дезертиров
Киев • УНН
По данным ГУР, с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч военнослужащих Центрального военного округа рф дезертировали. Причинами являются невыносимые условия службы и расстрелы за отказ выполнять приказы.
Российские оккупанты разбегаются из Центрального военного округа рф – известно о более чем 25 тысячах дезертиров за девять месяцев, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в субботу, пишет УНН.
С ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа – одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии – самовольно оставили свои части
Как указано, "побеги происходят по-разному: одни бросают позиции непосредственно на поле боя, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается с лечения или отпусков".
"Зафиксированы и случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой – только в 2024–2025 годах насчитано более 30 таких инцидентов", - отметили в ГУР.
Основными причинами побегов, по данным разведки, являются "невыносимые условия службы: распространенная "дедовщина", катастрофическая нехватка обеспечения и массовые отправки на так называемые "мясные штурмы"".
"Кроме этого, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели зафиксирована категория "неисполнение приказа". За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что фактически свидетельствует о систематической практике расстрелов российских военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции", - указали в ГУР.
