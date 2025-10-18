ГУР: лише в одному військовому окрузі рф цього року понад 25 тисяч дезертирів
Київ • УНН
За даними ГУР, з листопада 2024 по липень 2025 року понад 25 тисяч військових Центрального військового округу рф дезертирували. Причинами є нестерпні умови служби та розстріли за відмову виконувати накази.
Російські окупанти розбігаються з Центрального військового округу рф - відомо про понад 25 тисяч дезертирів за дев’ять місяців, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у суботу, пише УНН.
Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу - одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії - самовільно залишили свої частини
Як вказано, "втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток".
"Зафіксовано й випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024–2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів", - зазначили у ГУР.
Основними причинами втеч, за даними розвідки, є "нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми"".
"Окрім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа". За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції", - вказали у ГУР.
На Донеччині викрили 22 катів, причетних до тортур у колонії: їм оголосили підозри у воєнних злочинах – ГУР10.10.25, 08:45 • 3285 переглядiв