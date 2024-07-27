21 июля в результате диверсионных мероприятий Главного управления разведки были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226 в Томилино московской области. 24 июля в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны рф «Кряж» в г. самара.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Как рассказал источник УНН, 21 июля около трех часов ночи на территории акционерного общества «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» в Томилино Московской области в результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны рф «Кряж» в г. самара - рассказал источник.

Отмечается, что АО «НЦВ Миль и Камов» - это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других винтокрылых летательных аппаратов. Предприятие включает два опытно-конструкторских бюро ОКБ «Миля» и ОКБ «Камова», опытное производство, а также экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

Информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей московской области. Впрочем, российские власти, как всегда, факты собственной халатности скрывают от населения рф - добавляет источник.

Напомним,

Дроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - городе Энгельс Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и «Оленья» в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.