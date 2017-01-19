ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины предоставило документ с подтверждением, что арестованный в России по подозрению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко не служил в разведке. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В деле арестованного Романа Сущенко ГУР МОУ дал ответ на мой запрос по обвинениям в шпионаже", - написал адвокат.
В документе подтверждается, что Р.Сущенко не служил в разведке.
"По результатам проработки данного вопроса (прохождение Р.Сущенком службы в ГУР МОУ - ред.) сообщаем, что Сущенко Р. военную (государственную) службу в ГУР МО Украины не проходил ", - говорится в документе.
Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.
Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".
По делу арестованного Романа Сущенко ГУР МОУ предоставил ответ по моему запросу относительно обвинений в шпионаже. pic.twitter.com/J4ZYHEaML7- Mark Feygin (@mark_feygin) 19 января 2017 г.