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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке

ГУР Минобороны официально подтвердило, что Р.Сущенко не служил в разведке

Киев • УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины предоставило документ с подтверждением, что арестованный в России по подозрению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко не служил в разведке. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В деле арестованного Романа Сущенко ГУР МОУ дал ответ на мой запрос по обвинениям в шпионаже", - написал адвокат.

В документе подтверждается, что Р.Сущенко не служил в разведке.

"По результатам проработки данного вопроса (прохождение Р.Сущенком службы в ГУР МОУ - ред.) сообщаем, что Сущенко Р. военную (государственную) службу в ГУР МО Украины не проходил ", - говорится в документе.

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября.

Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".

По делу арестованного Романа Сущенко ГУР МОУ предоставил ответ по моему запросу относительно обвинений в шпионаже. pic.twitter.com/J4ZYHEaML7

- Mark Feygin (@mark_feygin) 19 января 2017 г.

Украинские Национальные Новости

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