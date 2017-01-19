ГУР Міноборони офіційно підтвердило, що Р.Сущенко не служив у розвідці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало документ із підтвердженням, що арештований у Росії за підозрою у шпигунстві український журналіст Роман Сущенко не служив у розвідці. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У справі арештованого Романа Сущенка ГУР МОУ надав відповідь на мій запит щодо звинувачень у шпигунстві”, — написав адвокат.
У документі підтверджується, що Р.Сущенко не служив у розвідці.
“За результатами опрацювання зазначеного питання (проходження Р.Сущенком служби у ГУР МОУ — ред.) повідомляємо, що Сущенко Р.В. військову (державну) службу у ГУР МО України не проходив”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня.
Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.
По делу арестованного Романа Сущенко ГУР МОУ предоставил ответ по моему запросу относительно обвинений в шпионаже. pic.twitter.com/J4ZYHEaML7— Mark Feygin (@mark_feygin) 19 января 2017 г.