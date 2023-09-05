Гуменюк о ситуации на юге после переговоров Эрдогана с Путиным: "Враг не получил то, что хотел. Есть угроза портовой инфраструктуре"

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“Когда россия не имеет успехов нет на любом направлении своей деятельности она прибегает к такому огневому террору. Вполне вероятно что могут нанести удар”, — заявила Гуменюк.

Она также сообщила, что Украина отслеживала подготовку деятельность россиян к встрече Эрдогана и путина.

“Видели мощную атаку дважды повторенную ночью по Одесской области с понятным посылом в направлении, где функционирует „зерновой коридор“, который не дает покоя диктатору. Именно поэтому можем говорить о том, что останутся угроза и портовой и гражданской и зерновой инфраструктуре, поскольку враг не получил то, к чему стремился”, — отметила Гуменюк.

Напомним

российский диктатор владимир путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к “зерновой сделке”, которую сорвала в июле.