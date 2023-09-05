Гуменюк про ситуацію на півдні після переговорів Ердогана з путіним: "Ворог не отримав те, що прагнув. Є загроза портовій інфраструктурі"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після нерезультативних для російського диктатора володимира путіна переговорів з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом, ворог може вдатися до вогневого терору в Україні. Про це повідомила в ефірі телемарафону у вівторок речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
Цитата
“Колі росія не має успіхів на будь-якому напрямку своєї діяльності вона вдається до такого вогневого терору. Цілком ймовірно що можуть завдати удару”, — заявила Гуменюк.
Вона також повідомила, що Україна відслідковувала підготовку діяльність росіян до зустрічі Ердогана та путіна.
“Бачили потужну атаку двічі повторену вночі по Одеській області із зрозумілим посилом в напрямку, де функціонує „зерновий коридор“, який не дає спокою диктатору. Саме тому можемо говорити про те, що залишаться загроза і портовій і цивільній і зерновій інфраструктурі, оскільки ворог не отримав те, що прагнув”, — зазначила Гуменюк.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що рф не готова одразу повертатися до “зернової угоди”, яку зірвала в липні.