Гуменюк объяснила, почему российские "Ониксы" могли потерять боевую способность на подлете к побережью
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, почему российские "Ониксы" могли потерять боевую способность на подлете к побережью, передает УНН.
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«Оникс» - это ракета, которая используется против кораблей, то есть она выпускается на сверхнизкой высоте, идет на сверхзвуковой скорости и должна попадать непосредственно в корабли. Но враг очень часто использует «Ониксы» в прибрежной зоне, пытаясь поразить соответствующие объекты на побережье. Именно поэтому, не рассчитав способности такой ракеты, они сталкиваются с подобными случаями», - пояснила Наталья Гуменюк.
Напомним
2 ноября сообщалось, что выпущенные из берегового ракетного комплекса “Бастион” ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших из-за этой атаки не зафиксировано.
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