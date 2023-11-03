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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Калибр (семейство ракет)

Гуменюк объяснила, почему российские "Ониксы" могли потерять боевую способность на подлете к побережью

Киев • УНН

 • 261335 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, почему российские "Ониксы" могли потерять боевую способность на подлете к побережью, передает УНН.

Гуменюк объяснила, почему российские "Ониксы" могли потерять боевую способность на подлете к побережью

Цитата

«Оникс» - это ракета, которая используется против кораблей, то есть она выпускается на сверхнизкой высоте, идет на сверхзвуковой скорости и должна попадать непосредственно в корабли. Но враг очень часто использует «Ониксы» в прибрежной зоне, пытаясь поразить соответствующие объекты на побережье. Именно поэтому, не рассчитав способности такой ракеты, они сталкиваются с подобными случаями», - пояснила Наталья Гуменюк.

Напомним

2 ноября сообщалось, что выпущенные из берегового ракетного комплекса “Бастион” ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших из-за этой атаки не зафиксировано. 

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