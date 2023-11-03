Гуменюк пояснила, чому російські "Онікси" могли втратити бойову спроможність на підльоті до узбережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чому російські "Онікси" могли втратити бойову спроможність на підльоті до узбережжя, передає УНН.
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«Онікс» - це ракета, яка використовується проти кораблів, тобто вона випускається на наднизькій висоті, іде на надзвуковій швидкості і має влучати безпосередньо в кораблі. Але ворог дуже часто використовує «Онікси» у прибережній зоні, намагаючись уразити відповідні об’єкти на узбережжі. Саме тому, не розрахувавши спроможності такої ракети, вони стикаються з подібними випадками»,- пояснила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо
2 листопада повідомлялося, що випущені з берегового ракетного комплексу “Бастіон” ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих через цю атаку не зафіксовано.
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