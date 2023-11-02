Росіяни атакували “Оніксами” Одещину: без жертв та руйнувань — ОК “Південь”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські військові завдали ракетного удару по Одещині. Регіон атакували надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс”. Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня, передає УНН.
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“По Одещині ворог наніс ракетний удар 2 ракетами „Онікс“ з тимчасово окупованого Криму”, — зазначили у пресслужбі оборонного відомства Півдня.
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У пресслужбі Оборони Півдня також повідомили, що випущені з берегового ракетного комплексу “Бастіон” ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя.
Руйнувань та постраждалих через цю атаку не зафіксовано.
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Нагадаємо
Раніше УНН повідомив, що в Одесі прогриміли вибухи. Їх чули місцеві мешканці.