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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Росіяни атакували “Оніксами” Одещину: без жертв та руйнувань — ОК “Південь”

Київ • УНН

 • 176586 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські військові завдали ракетного удару по Одещині. Регіон атакували надзвуковими протикорабельними ракетами типу “Онікс”. Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня, передає УНН.

Росіяни атакували “Оніксами” Одещину: без жертв та руйнувань — ОК “Південь”

Цитата

“По Одещині ворог наніс ракетний удар 2 ракетами „Онікс“ з тимчасово окупованого Криму”, — зазначили у пресслужбі оборонного відомства Півдня.

Деталі

У пресслужбі Оборони Півдня також повідомили, що випущені з берегового ракетного комплексу “Бастіон” ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Руйнувань та постраждалих через цю атаку не зафіксовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині завершать ремонт багатостраждальної “дороги життя”

Нагадаємо

Раніше УНН повідомив, що в Одесі прогриміли вибухи. Їх чули місцеві мешканці.

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