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На Одещині завершать ремонт багатостраждальної "дороги життя"

Київ • УНН

 • 169569 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» оголосила тендер на капітальний ремонт дороги Роздільна-Понятівка-Кошари-Знам’янка на Одещині, передає УНН із посиланням на Prozorro.

На Одещині завершать ремонт багатостраждальної "дороги життя"

Тендер оголошено вчора, 1 листопада. Очікувана вартість закупівлі становить 180,4 млн грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 10 листопада.

Нагадаємо, ідеться про завершення дороги, ремонт якої розпочався незадовго до війни. Через війну ремонтні роботи призупинили, відтоді місцеві жителі їздять колами, аби дістатися до траси.

За словами мера Роздільної Валерія Шовкалюка, частина дороги перебуває у критичному, не придатному для користування стані. Водночас саме цієї дорогою українські аграрії всупереч форс-мажорним обставинам, під ракетними обстрілами намагаються вивезти своє зерно на експорт. Окрім того, дорога сполучає багато навколишніх сил і є життєво необхідною для людей.

Своєю чергою голова Роздільнянської РДА Сергій Приходько теж вважає, що ремонт дороги треба завершити якомога швидше.

«Ремонт дороги суттєво розвантажить трафік біля Одеси. Зекономить час для фур. Ну і, безумовно, дорога потрібна місцевим. Бо зараз, якщо підуть дощі, щоб виїхати на трасу з Кошар, треба буде згаяти багато часу: вернутися на Понятівку, потім заїхати в Роздільну, потім виїхати в Єреміївці. Це буде з десяток кілометрів коло», - пояснив він.

Окрім того, дорога має як місцеве, так і державне значення. Роздільна-Понятівка-Кошари-Знам'янка забезпечує низці населених пунктів під’їзд до районного центру області, де розташовано школи, лікарні та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Водночас вона сполучає автомобільні дороги державного значення М-05 Київ-Одеса та Т-16-18 /Р-33/ - Роздільна-Єреміївка - /М-05/ із в’їздом на Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка – /М-16/ .

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