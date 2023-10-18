50% київської траси заберемо на себе: на Одещині відремонтують «дорогу життя»

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За словами мера Роздільної Валерія Шовкалюка, частина дороги знаходиться у критичному, не придатному для користування стані. Водночас саме цієї дорогою українські аграрії всупереч форс-мажорним обставинам, під ракетними обстрілами вивозять своє зерно.

«Ми розуміємо, що в країні війна. Однак, навіть в такі складні часи ця дорога дуже важлива. Адже через неї ввозиться зерно. А це, як відомо, наше життя і життя нашої держави.

Сьогодні рух всього логістичного транспорту в країні їде на Одесу. І через відсутність дороги цей транспорт робить велике коло – біля 10 км.

Через це затори – страшенні і постійні. Якщо дорога буде відремонтована - ми 50% з київської траси заберемо на себе, зекономимо дуже багато горючого, а відтак – грошей», - повідомив він.

За словами мера, ця дорога сполучає багато навколишніх сил і є життєво необхідною для людей

«Це життя наших сіл. Тому що ця логістика дасть можливість людям заробити на життя. Хтось шинну майстерню відкриє, хтось – мотель.

Та й взагалі - коли в селі є дорога, там будуть жити люди, лишатися діти. Тому ремонт дороги важко переоцінити», - пояснив він.

Своєю чергою голова Роздільнянської РДА Сергій Приходько теж вважає, що ремонт дороги треба завершити якомога швидше.

«Ремонт дороги суттєво розвантажить трафік біля Одеси. Зекономить час для фур. Ну і, безумовно, дорога потрібна місцевим. Бо зараз, якщо підуть дощі, щоб виїхати на трасу з Кошар треба буде згаяти багато часу: вернутися на Понятівку, потім заїхати в Роздільну, потім виїхати в Єреміївці. Це буде з десяток кілометрів коло», - пояснив він.

Крім того, дорога має як місцеве, так і державне значення. Роздільна-Понятівка-Кошари-Знам'янка забезпечує ряду населених пунктів під’їзд до районного центру області, де розташовано школи, лікарні та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Водночас вона сполучає автомобільні дороги державного значення М – 05 Київ -Одеса та Т-16-18 /Р-33/- Роздільна- Єреміївка - /М-05/ із в’їздом на Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/ .

Наразі питання продовження капітального ремонту на розгляді Одеської ОВА.

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