Винороби Одещини планують зібрати 31 тис.тонн урожаю - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Одещина має потужний потенціал розвитку винного та кулінарного туризму. Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Одещина має потужний потенціал розвитку як винного, так і кулінарного туризму. Регіон має все для того, аби стати меккою для гурманів: із затишними виноградниками, лагідним морем та незрівняними традиційними стравами одеської кухні. І так безумовно буде після нашої Перемоги», - написав він.
Також Кіпер оцінив наполегливість виноробів Одещини, які протистоять форс-мажорним обставинам та продовжують збирати урожай й шукати шляхи ефективного розвитку.
«Станом на жовтень в області триває збір урожаю. Прогнозується зібрати врожай на площі 12 827 га. Зібрано вже половину. Валовий збір 31 тисяча тонн, урожайність 44,8 ц/га», - інформує очільник ОВА.
Він додав, що наразі профільний департамент ОВА працює над створенням в області регіональної системи географічних зазначень та опрацьовується мережа КНТ ( контрольованих найменувань територій), що сприятиме експансії наших вин на європейський та світовий ринки.
На переконання Кіпера, виноградарство є важливою галуззю для економічного добробуту регіону. Оскільки вона забезпечує близько 7 тисяч людей постійною роботою, під час сезону - їх кількість збільшується, додав очільник ОВА.
«Виноградарство та виноробство — це податки до громад, валютна виручка від експорту та головне — робочі місця. Люди, що працюють на рідній землі.
Для допомоги підприємствам, які вирощують та переробляють виноград, впроваджено низку програм, які працюють через єдиний державний аграрний реєстр (ДАР)», - повідомив він.
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