Виноделы Одесской области планируют собрать 31 тыс.тонн урожая - Кипер

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«Одесская область имеет мощный потенциал развития как винного, так и кулинарного туризма. Регион имеет все для того, чтобы стать меккой для гурманов: с уютными виноградниками, ласковым морем и несравненными традиционными блюдами одесской кухни. И так безусловно будет после нашей Победы», - написал он.

Также Кипер оценил настойчивость виноделов Одесской области, которые противостоят форс-мажорным обстоятельствам и продолжают собирать урожай и искать пути эффективного развития.

«По состоянию на октябрь в области продолжается сбор урожая. Прогнозируется собрать урожай на площади 12 827 га. Собранно уже половину. Валовой сбор 31 тысяча тонн, урожайность 44,8 ц/га», - информирует глава ОВА.

Он добавил, что сейчас профильный департамент ОВА работает над созданием в области региональной системы географических указаний и прорабатывается сеть КНТ (контролируемых наименований территорий), что будет способствовать экспансии наших вин на европейский и мировой рынки.

По убеждению Кипера, виноградарство является важной отраслью для экономического благосостояния региона. Поскольку она обеспечивает около 7 тысяч человек постоянной работой, во время сезона - их количество увеличивается, добавил глава ОВА.

«Виноградарство и виноделие — это налоги в общины, валютная выручка от экспорта и главное — рабочие места. Люди, работающие на родной земле.

Для помощи предприятиям, которые выращивают и перерабатывают виноград, внедрен ряд программ, которые работают через единый государственный аграрный реестр (ДАР)», - сообщил он.

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