Одещина першою закінчила збір ранніх зернових

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Зокрема, аграрії зафіксували наступні показники:

- валовий збір пшениці становить 2,2 млн тонн, урожайність 34,0 ц/га, що більше ніж рік тому на 572,7 тис. тонн;

- зібрано 966,4 тис. тонн ячменю, при врожайності 34,2 ц/га, що більше тогорічного на 133,7 тис. тонн;

- зібрано 407,9 тис. тонн ріпаку, що на 71% більше, ніж торік;

- зібрано 3,3 млн тонн зерна з площі майже 1 млн га.

«В цілому, врожайність зернових склала 33,6 ц/га, що більше тогорічного показника на 8,0 ц/га, валовий збір зерна перевищив показник 2022 року на 756,2 тис. тонн», - розповіли в департаменті.

В ОВА також додали, що в 2023 році в області понад 900 тисяч гектарів землі планують засіяти озимими культурами. Зокрема, це пшениця та ячмінь.

«Станом на 9 жовтня в Одеській області вже засіяно:

• озимий ріпак – 103 559 тис. га;

• озима пшениця – 89 405 тис. га;

• озимий ячмінь – 7 067 тис. га», - йдеться у повідомленні.

Для проведення осінньої посівної аграрії регіону повністю забезпечені насінням, мінеральними добривами та протруйниками, інформують в ОВА.