Одесская область первой закончила сбор ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Одесский регион первый среди областей Украины завершил уборку ранних зерновых и зернобобовых. Об этом рассказали в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА, передает УНН.
Детали
В частности, аграрии зафиксировали следующие показатели:
- валовой сбор пшеницы составляет 2,2 млн тонн, урожайность 34,0 ц/га, что больше чем год назад на 572,7 тыс. тонн;
- собрано 966,4 тыс. тонн ячменя, при урожайности 34,2 ц/га, что больше прошлогоднего на 133,7 тыс. тонн;
- собрано 407,9 тыс. тонн рапса, что на 71% больше, чем в прошлом году;
- собрано 3,3 млн тонн зерна с площади почти 1 млн га.
«В целом, урожайность зерновых составила 33,6 ц/га, что больше прошлогоднего показателя на 8,0 ц/га, валовой сбор зерна превысил показатель 2022 года на 756,2 тыс. тонн», - рассказали в департаменте.
В ОВА также добавили, что в 2023 году в области более 900 тысяч гектаров земли планируют засеять озимыми культурами. В частности, это пшеница и ячмень.
«По состоянию на 9 октября в Одесской области уже засеяно:
• озимый рапс – 103 559 тыс. га;
• озимая пшеница – 89 405 тыс. га;
• озимый ячмень – 7 067 тыс. га», - говорится в сообщении.
Для проведения осенней посевной аграрии региона полностью обеспечены семенами, минеральными удобрениями и протравителями, информируют в ОВА.