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50% киевской трассы заберем на себя: в Одесской области отремонтируют "дорогу жизни"

Киев • УНН

 • 465160 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Одесской области планируют закончить капитальный ремонт автомобильной дороги Раздельная-Понятовка-Кошары-Знамянка, начатый в 2021 году. Из-за войны ремонтные работы вынуждены были остановить, с тех пор местные жители ездят кругами, чтобы добраться до трассы, рассказали представители местной власти в комментарии УНН.

50% киевской трассы заберем на себя: в Одесской области отремонтируют "дорогу жизни"

Детали

По словам мэра Раздельной Валерия Шовкалюка, часть дороги находится в критическом, не пригодном для пользования состоянии. В то же время именно по этой дороге украинские аграрии вопреки форс-мажорным обстоятельствам, под ракетными обстрелами вывозят свое зерно.

«Мы понимаем, что в стране война. Однако, даже в такие сложные времена эта дорога очень важна. Ведь через нее ввозится зерно. А это, как известно, наша жизнь и жизнь нашего государства.

Сегодня движение всего логистического транспорта в стране едет на Одессу. И из-за отсутствия дороги этот транспорт делает большой круг – около 10 км.

Из-за этого пробки – страшные и постоянные. Если дорога будет отремонтирована - мы 50% с киевской трассы заберем на себя, сэкономим очень много горючего, а затем – денег», - сообщил он.

По словам мэра, эта дорога соединяет многие окружающие силы и является жизненно необходимой для людей

«Это жизнь наших сел. Потому что эта логистика даст возможность людям заработать на жизнь. Кто-то шинную мастерскую откроет, кто-то – мотель.

Да и вообще - когда в селе есть дорога, там будут жить люди, оставаться дети. Поэтому ремонт дороги трудно переоценить», - пояснил он.

В свою очередь председатель Раздельнянской РВА Сергей Приходько тоже считает, что ремонт дороги надо завершить как можно скорее.

«Ремонт дороги существенно разгрузит трафик возле Одессы. Сэкономит время для фур. Ну и, безусловно, дорога нужна местным. Потому что сейчас, если пойдут дожди, чтобы выехать на трассу из Кошар надо будет потратить много времени: вернуться на Понятовку, потом заехать в Раздельную, потом выехать в Еремеевку. Это будет с десяток километров круг», - пояснил он.

Кроме того, дорога имеет как местное, так и государственное значение. Раздельная-Понятовка-Кошары-Знаменка обеспечивает ряду населенных пунктов под’подъезд к районному центру области, где расположены школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В то же время она соединяет автомобильные дороги государственного значения М – 05 Киев-Одесса и Т-16-18 /Р-33/- Раздельная- Еремеевка - /М-05/ с въездом на Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка – /М-16/.

Сейчас вопрос продолжения капитального ремонта на рассмотрении Одесской ОВА.

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