В Одесі пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Звук вибуху чули в Одесі, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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В Одеській області оголошено повітряну тривогу.
"Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - повідомили у Повітряних силах.
За даними ЗМІ, вибух чули в Одесі. Місцеві пабліки також повідомляють про вибухи в Затоці.
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"Білгород-Дністровський район, пройдіть, будь ласка, в укриття та будьте там до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.