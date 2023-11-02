В Одессе прогремел взрыв - СМИ

Детали

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

"Одесская область - угроза применения баллистического вооружения!" - сообщили в Воздушных силах.

По данным СМИ, взрыв слышали в Одессе. Местные паблики также сообщают о взрывах в Затоке.

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"Белгород-Днестровский район, пройдите, пожалуйста, в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!" - добавил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.