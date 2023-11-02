Россияне атаковали "Ониксами" Одесскую область: без жертв и разрушений — ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Регион атаковали сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа “Оникс”. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга, передает УНН.
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“По Одесской области враг нанес ракетный удар 2 ракетами „Оникс“ из временно оккупированного Крыма”, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства Юга.
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В пресс-службе Обороны Юга также сообщили, что выпущенные из берегового ракетного комплекса “Бастион” ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью.
Разрушений и пострадавших из-за этой атаки не зафиксировано.
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Напомним
Ранее УНН сообщил, что в Одессе прогремели взрывы. Их слышали местные жители.