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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Россияне атаковали "Ониксами" Одесскую область: без жертв и разрушений — ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 176586 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Регион атаковали сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа “Оникс”. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга, передает УНН.

Россияне атаковали "Ониксами" Одесскую область: без жертв и разрушений — ОК "Юг"

Цитата

“По Одесской области враг нанес ракетный удар 2 ракетами „Оникс“ из временно оккупированного Крыма”, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства Юга.

Детали

В пресс-службе Обороны Юга также сообщили, что выпущенные из берегового ракетного комплекса “Бастион” ракеты потеряли боевую способность на подлете к побережью.

Разрушений и пострадавших из-за этой атаки не зафиксировано.

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Напомним

Ранее УНН сообщил, что в Одессе прогремели взрывы. Их слышали местные жители.

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