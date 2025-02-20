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"Гулливер" спасает жизни: уникальный наземный дрон поступил на вооружение Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 5898 просмотра

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31-я бригада НГУ получила дистанционно управляемую наземную платформу "Гулливер". Дрон способен выполнять задачи по минированию, разминированию, логистике, эвакуации раненых и уничтожению целей в тылу врага.

На вооружение 31-й бригады Национальной гвардии Украины поступила уникальная мобильная дистанционно управляемая наземная платформа «Гулливер». Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Наземный дрон «Гулливер» - уникальная мобильная дистанционно управляемая наземная платформа уже на вооружении 31 бригады НГУ 

- говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, беспилотник имеет широкий спектр возможностей:

- дистанционное выполнение задачи огневого поражения;

- минирование вместе со сбросом на 16 мин;

- разминирование территорий;

- выполнение логистических операций;

- дистанционное уничтожение целей в тылу врага;

- эвакуация раненых.

Самое главное, что дрон заменяет человека в самых опасных миссиях и сохраняет жизнь наших защитников 

- сообщает МВД.

Кроме того, наземный дрон может преодолевать крутые склоны и бездорожье. Он оснащен тепловизионной камерой и управляется с помощью дополнительного дрона, что позволяет увеличить расстояние выполнения задач.

Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны - Президент19.02.25, 14:01 • 72634 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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