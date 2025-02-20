"Гулливер" спасает жизни: уникальный наземный дрон поступил на вооружение Нацгвардии
Киев • УНН
31-я бригада НГУ получила дистанционно управляемую наземную платформу "Гулливер". Дрон способен выполнять задачи по минированию, разминированию, логистике, эвакуации раненых и уничтожению целей в тылу врага.
На вооружение 31-й бригады Национальной гвардии Украины поступила уникальная мобильная дистанционно управляемая наземная платформа «Гулливер». Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
Наземный дрон «Гулливер» - уникальная мобильная дистанционно управляемая наземная платформа уже на вооружении 31 бригады НГУ
В частности, как отмечается, беспилотник имеет широкий спектр возможностей:
- дистанционное выполнение задачи огневого поражения;
- минирование вместе со сбросом на 16 мин;
- разминирование территорий;
- выполнение логистических операций;
- дистанционное уничтожение целей в тылу врага;
- эвакуация раненых.
Самое главное, что дрон заменяет человека в самых опасных миссиях и сохраняет жизнь наших защитников
Кроме того, наземный дрон может преодолевать крутые склоны и бездорожье. Он оснащен тепловизионной камерой и управляется с помощью дополнительного дрона, что позволяет увеличить расстояние выполнения задач.
Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны - Президент19.02.25, 14:01 • 72634 просмотра